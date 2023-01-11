廣州私家車撞向過馬路人群 至少造成5死13傷

【有線新聞】廣州天河區發生嚴重車禍，至少造成5死13傷。

事發在周三下午5時許，從網上片段見到，涉事私家車駛至天河路時，突然撞向過馬路的人群，多人受傷倒地。警方到場後，即場拘捕一名22歲男司機，至於事故原因仍在調查。