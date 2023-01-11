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通關｜高鐵香港段周日起復運　增東莞等中途站　市民毋須預約、須持48小時內核酸陰性結果

【有線新聞】停運近三年的高鐵香港段星期日恢復運作，新增來往廣州東的服務，出入境旅客不用預約，只須持車票及48小時內核酸陰性結果。
高鐵西九龍站有職員巡查、檢查票機，紀律部隊亦於口岸演練，確保運作暢順。
政府宣布高鐵香港段星期日起恢復服務，初期恢復往來​香港西九龍站至福田、深圳北及廣州南站及新增往來廣州東的服務，中途站包括光明城、虎門、慶盛及新增的東莞南和東莞站。
口岸開放時間與停運前相同，即上午6時半至晚上11時半；旅客毋須預約，只需持有效車票及48小時內的核酸檢測陰性結果，具體路線及票務安排有待港鐵星期四公布。
立法會議員田北辰說，據他了解每日北上南下有38對車，復運當日會推行電子車票。田北辰：「免卻要去窗口辦理，以往可以一早去走一趟先取票，直接憑票入閘，不過現在不用取票，不用再辦手續。電子系統失效機會好小，好處是不用臨急臨忙出門，非常方便，靠證件就可以過關。」
港鐵與國鐵集團和廣鐵集團星期日起已安排列車試運，讓兩地車長及工作人員熟習程序及跨境路況，測試系統運作，確保車站、列車、配套及人手安排準備穩妥。
九巴星期日起恢復往返西九龍站及藍田的W2線，方便乘客轉乘高鐵往返內地。W2線的新走線改由西九龍站出發，循環來往九龍灣商貿區、觀塘及藍田一帶。
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