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深水埗客貨車失事　肇事司機不知所蹤　車主稱被盜車

【有線新聞】深水埗有客貨車失事，撞向路邊貨櫃車。
客貨車車頭嚴重損毀。凌晨12時許，一輛客貨車沿大埔道往沙田方向行駛，駛至近大窩坪時懷疑失控，撞向停泊在路邊的貨櫃車尾部。警員接報到場，涉事司機已離去。警方其後聯絡車主，車主報稱昨晚6時許將客貨車停泊在屯門，懷疑車輛被人盜取。
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