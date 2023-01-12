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紅隧兩車迎頭相撞三人傷 事發時正實施單管雙程行車
i-Cable
2023年01月12日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】紅磡海底隧道有私家車失控，與兩架車迎頭相撞，三人受傷。
其中一名受傷女子由救護車送院治理。凌晨1時許，紅磡海底隧道正實施單管雙程行車，一輛私家車往灣仔方向行駛，懷疑失控撞壆後越過對面線，與一輛私家車和的士相撞，3人受傷送院治理。
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