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長沙灣貨車撞向石壆後翻側　兩乘客受傷

【有線新聞】長沙灣有貨車失事翻側，兩人受傷。
貨車翻側在路中，擋風玻璃飛脫。清晨5時許，架貨車沿呈祥道往觀塘方向行駛，駛至近蝴蝶谷道時懷疑失控，撞向石壆後翻側，兩名男乘客受傷送院治理。
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