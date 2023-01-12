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世衛促中國提供疫情資訊 讚美國數據公開透明
i-Cable
2023年01月12日
兩岸國際
新聞資訊
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【有線新聞】世衛再促請中國提供更多疫情資訊，並指美國數據公開透明。
世衛周三與中方官員開會討論疫情，會後稱正與中方合作，應對農曆新年期間人口流動造成感染激增的風險，但認為獲得資訊仍然不足，無法全面評估，再次敦促中方提供更多數據，填補非常重要的空白。世衛官員亦稱讚美國在公布變種病毒數據方面完全透明，因此不支持監測美國旅客。
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