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牛頭角私家車失控　單車男捱撞頭部受創送院

【有線新聞】牛頭角有私家車與單車相撞，騎單車的男子受傷送院。
傷者要固定頭部，由救護車送院治理。早上8時許，一輛私家車在彩霞道近彩禧路交界懷疑失控，撞向一架單車，騎單車的男子頭部受傷倒地，警方正調查意外原因。
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