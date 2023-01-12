牛頭角私家車失控　單車男捱撞頭部受創送院

【有線新聞】牛頭角有私家車與單車相撞，騎單車的男子受傷送院。

傷者要固定頭部，由救護車送院治理。早上8時許，一輛私家車在彩霞道近彩禧路交界懷疑失控，撞向一架單車，騎單車的男子頭部受傷倒地，警方正調查意外原因。