高鐵復運｜首階段短途線車票日限一萬張　長途車復運未定

【有線新聞】高鐵香港段復運初期先恢復往廣州和深圳的短途線，並新增廣州東站，車票每日限量一萬張，政府說會視乎情況再增加，至於恢復長途車就未有時間表。

高鐵香港段停運近三年，星期日重新開通，暫時只限短途，北行每日39班車，南向38班。包括原有由西九龍站經福田、深圳北去廣州南的路線，每日有8對來回廣州南，來回深圳北和福田都有超過10對車。另外新增廣州東站，每日有6對車，途經東莞及東莞南站。

運輸及物流局局長林世雄：「廣州東是傳統上廣州的繁華商業區，以前直通車服務由紅磡前往廣州東，所以高鐵服務開通以來，其實大家一直都希望，如果能接駁至廣州東是一件好事，現在我們做到了，希望這個服務受市民大眾歡迎。」

復運初期每日車票上限一萬張，北行南行各5,000，乘客毋須預約通關名額，只要買到車票就可以。政府說會視乎初期運作情況，再考慮增加車票，以及恢復長途路線。林世雄：「我們暫時未有時間表，但向大家承諾，我們會檢視車站運作情況，以及會繼續與內地各單位就長途車恢復繼續聯繫。」

開通往廣州東站路線，是否意味城際直通車取消？林世雄說，會檢視高鐵新增廣州東站後的運作情況，再檢討直通車未來路向。