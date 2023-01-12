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人大釋法｜譚耀宗：修例應「一刀切」禁海外律師參與國安案　斥英方不應干預

【有線新聞】全國人大常委譚耀宗說特區政府應修例「一刀切」，禁止海外律師參與國安案件；對於黎智英法律團隊和英國外交部官員會面，譚耀宗說英國政府無角色，不應干預。
維護國家安全委員會周三開會表明，支持政府盡快就《法律執業者條例》提出修訂，處理海外律師能否參與國安案件的問題，但未講明如何修訂。人大常委譚耀宗認為應該一律禁止海外律師參與國安法案件。
譚耀宗：「在這個個案（黎智英案）就不批的了，我相信，否則就不需要做這麼多程序出來。以後類似情況應該就不會批，法律寫得清楚就沒有批不批的問題，就依法律做。」
他認為修例毋須諮詢公眾，「我相信大家都明白，社會先前很多討論，大家很多意見都說不應該，覺得很奇怪，為何讓海外律師來代表他的訴訟工作，（記者：你覺得意見已經很清楚了？）清楚了，（記者：不需要再諮詢？） 是的。（記者：記者：可否再聽多一些意見？）意見都是這樣，並不複雜。（要否走一走諮詢程序？）我相信不需要，因為維護國家安全，政府、每個市民都有責任，如果做了事情對國家安全有好處，我想大家都會支持。」
對於黎智英法律團隊和英國外交部官員會面，譚耀宗說英國政府無角色，「如果他出手 ，我們認為他干預香港司法獨立，因為我們所有事都是按照香港法例、香港司法程序進行，所有事都是合憲合法，所以外國政府不應干預，英國律師來港工作就按照香港法例來做，你去投訴到英國政府無用。」
譚耀宗指釋法提到法庭要取得特首證明書的認定問題和國安委有權判斷的事項，他認為不可能在法律上將全部範疇寫出來，只能按機制由國安委研究。
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