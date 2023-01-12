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英日簽協議互相部署軍隊　辛偉誠：期待兩國合作　外交部：各國不應製造假想敵

【有線新聞】日本首相岸田文雄訪問英國與首相辛偉誠會面，雙方簽署《互惠准入協定》，允許兩國互相部署軍隊，被視為聯手抗衡中國。在北京，外交部指有關國家開展防務合作，不應製造假想敵。
英國首相辛偉誠周三在倫敦會見到訪的日本首相岸田文雄，辛偉誠稱期待兩國合作，「我們期待與你們緊密合作，以達致雙邊與多邊目標，不單是共同開發下一代戰機，還有爭取加入《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》，對英國、日本很重要，讓我們在亞太地區深入參與事務。」
兩人在會後簽署《互惠准入協定》，推進英軍及自衛隊的聯合訓練，雙方亦將舉行大型軍演。《協定》允許簽署國在對方領土部署軍隊，被視為聯手抗衡中國。
辛偉誠指《協定》將鞏固英國對維護印太地區局勢的承諾，強調民主社會應繼續肩並肩應對全球挑戰。岸田擔心俄羅斯入侵烏克蘭會影響東亞局勢，期待與辛偉誠展開戰略對話。
岸田去年5月會見英國時任首相約翰遜時，雙方已原則達成共識。英國成為歐洲首個與日方簽署《互惠准入協定》的國家；澳洲去年一月已率先與日本簽署相關協定。
在北京，外交部指亞太不是地緣博弈的競技場，中國是各國的合作夥伴，並非任何國家的挑戰；有關國家開展防務合作，應促進各國理解、信任與合作，而非製造假想敵。
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