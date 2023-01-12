美日2+2會談認為中國為最大戰略挑戰

【有線新聞】美日舉行外長防長「2+2」會談，雙方指中國對印太地區構成最大的戰略挑戰，同意加強威懾，《美日安保條約》適用範圍亦會擴大至太空，又重申對台立場不變。

防長奧斯汀指，解放軍近來作出非常挑釁行為，但未必代表北京短期內出兵台灣：「我們看到台海空中活動增加，周邊的艦隻活動增加，我們重申相信中方努力建立一種新常態，但這是否意味著攻打迫在眉睫，你知道，我嚴重懷疑。」

美日兩國代表在華盛頓舉行外長及防長「2+2」安全會談，雙方一致認為日益強大的中國，對印太地區至其他地區，構成最大的戰略挑戰。

奧斯汀又宣布計劃2025年底前，將在沖繩部署的海軍陸戰隊整編為「瀕海作戰團」，加強作戰能力，包括配備反艦導彈。

日本外相林芳正形容，中國對日美同盟構成了前所未有的最大戰略挑戰，堅決反對中國在東海、南海的非法主張和脅迫挑釁行徑，但同意要加強與中國在安全等領域的溝通。

雙方會後聲明重申對台立場不變，維護台海和平重要性，美日將加強威懾力並擴大《美日安保條約》適用範圍至太空。

美國總統拜登周五將與到訪的日本首相岸田文雄會面，消息人士透露，雙方計劃就加強能源領域合作達成共識，同時會擴大半導體、人工智能等經濟安保領域合作，抗衡中國，預料會後將強化日美同盟聯合文件。