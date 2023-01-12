旺角「旅遊中心」重新開業　徐王美倫料業界生意明年才恢復

【有線新聞】位於旺角銀行中心3樓的「旅遊中心」重新開業，有多間旅行社進駐。旅議會主席徐王美倫預計旅遊業界生意要到2024年才恢復。

徐王美倫：「我們很開心有個開始，但條路都不容易，有航空公司的運力、其他配套都未完全配合到。大家都見到我們仍然在短期是維持，疫情前20%、30%下的生意額，你說幾耐才能恢復，我們預計2024年。現時看到市民都熱切想回內地玩，除了我們的外境遊，回到國內都很吸引，很多旅行社都正準備行程。」