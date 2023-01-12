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港航年內增聘千名員工　機組後勤全體員工加薪

【有線新聞】旅遊業開始復蘇，香港航空說今年會增聘1,000名員工，全體員工亦會加薪。
香港航空的機組人員會加薪8%，飛行時薪另加10%，後勤員工加薪5%及有酌情花紅。香港航空已陸續召回放休薪假的員工重返工作崗位，亦恢復招聘，目標於2023 年底聘用1千名新員工，包括120名機師，超過800名機艙服務員和後勤人員。
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