男子非禮印傭罪成判囚36周　傭僱公司、中介礙申索遭索賠

【有線新聞】一名男子前年非禮印傭罪成判囚，印傭以違反《性別歧視條例》入稟，要求僱主、僱傭公司及中介人賠償。

印傭在入稟狀說，前年初獲聘後多次在元朗僱主寓所及車上遭僱主非禮，她用手機拍下被非禮情況，其後傭僱公司通知僱主，中介人告訴她如果更換僱主，需要先返回印尼，但不能保證會為她找到新僱主，要求她簽署放棄申索的文件。她當時未還清中介費，擔心不能找到新僱主，於是簽署文件及繼續工作。經審訊後，僱主13項非禮罪成，判監36星期。