返回
按輸入鍵開始搜尋

立法會下周四舉行特首答問會　為時1.5小時

【有線新聞】立法會將於下周四舉行行政長官答問會。
這次是新一個立法年度首次行政長官答問會，答問會在立法會會議廳舉行，為時一個半小時，會議不會處理其他事項。
上一條影片 頭炷香｜黃大仙祠年三十晚恢復開放　禁止大型香枝及元寶蠟燭等
下一條影片 英格蘭聯賽盃八強　修咸頓2:0曼城；諾定咸森林1:1狼隊(12碼4:3)
其他人也在看
一線搜查｜PCR自費核酸全港17個檢測點一覽　最平$120！最快6小時有結果　港人外遊必知
2023年01月11日
一線搜查丨西裝男搭紅的上水去粉嶺　司機拒載：人哋排咗個幾兩個鐘　業界拆解司機有無犯法
2023年01月04日
一線搜查丨內地通關出入境5款管制藥不能帶　止痛藥、抗生素屬違法　一個情況可豁免
2023年01月06日
一線搜查｜復必泰二價疫苗懶人包　5類人建議接種　副作用＋預約方法＋接種地點一文看
2023年01月10日
觀塘小巴失事撞壆釀十傷　司機撞車後暈倒　乘客掌軚救車：他轉彎後沒減速
2023年01月09日
一線搜查｜毅進生：英文作文全班都請槍　大學畢業生曾請槍5次：功課太深
2023年01月10日