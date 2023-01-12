英格蘭聯賽盃八強　修咸頓2:0曼城；諾定咸森林1:1狼隊(12碼4:3)

【有線新聞】英格蘭聯賽盃，曼城八強出局，作客0比2不敵修咸頓，修咸頓會與紐卡素爭入決賽。

沙治奧高美斯的誤傳，利恩高成功搶截，隨即策動反擊，傳給法國中鋒馬拿撞射，開賽23分鐘，白衫的修咸頓領先曼城。

過去9屆，6次贏聯賽盃，曼城來到聖瑪利球場，危機一個接一個。眼見門將奧迪加站在禁區邊緣，馬里翼鋒贊尼保來一次遠射，球就這樣入網，相隔5分鐘，修咸頓的第二個入球。

形勢被動，曼城主帥哥迪奧拿，換邊後一口氣作出三個調動，包括換入比利時中場指揮官迪布尼，繼而再派挪威射手夏蘭特衝鋒陷陣，但功效未見顯著。

反而蘇格蘭中鋒阿當斯，幾乎替修咸頓進一步擴大比分，不過入球被判無效，因為助理裁判舉旗指越位在先。

曼城最終無法修復失地，只能夠接受輸0比2的結局，半準決賽被淘汰。