英格蘭聯賽盃八強 修咸頓2:0曼城；諾定咸森林1:1狼隊(12碼4:3)
【有線新聞】英格蘭聯賽盃，曼城八強出局，作客0比2不敵修咸頓，修咸頓會與紐卡素爭入決賽。
沙治奧高美斯的誤傳，利恩高成功搶截，隨即策動反擊，傳給法國中鋒馬拿撞射，開賽23分鐘，白衫的修咸頓領先曼城。
過去9屆，6次贏聯賽盃，曼城來到聖瑪利球場，危機一個接一個。眼見門將奧迪加站在禁區邊緣，馬里翼鋒贊尼保來一次遠射，球就這樣入網，相隔5分鐘，修咸頓的第二個入球。
形勢被動，曼城主帥哥迪奧拿，換邊後一口氣作出三個調動，包括換入比利時中場指揮官迪布尼，繼而再派挪威射手夏蘭特衝鋒陷陣，但功效未見顯著。
反而蘇格蘭中鋒阿當斯，幾乎替修咸頓進一步擴大比分，不過入球被判無效，因為助理裁判舉旗指越位在先。
曼城最終無法修復失地，只能夠接受輸0比2的結局，半準決賽被淘汰。
紅衫的諾定咸森林，主場鬥到互射12碼淘汰狼隊。
倒戈的科特迪瓦中堅波利，18分鐘把握角球機會近門建功，森林半場領先一球。狼隊換邊後直至64分鐘，靠魯爾占美尼斯扳平，雙方法定90分鐘踢成1比1，立即以12碼分高下。
兩隊第一輪都射失，進入最後的第五輪，森林的高碧克射入。狼隊的20歲愛爾蘭新秀祖賀治射失，被門將軒達臣救出，最終森林12碼贏4比3晉級。自1992年之後，首次晉身聯賽盃四強，將會對曼聯。