俄羅斯特別軍事行動指揮官再度易帥

【有線新聞】俄軍再撤換針對烏克蘭軍事行動指揮官，是約三個月以來的第二次。

俄軍總參謀長格拉西莫夫，周三獲國防部長紹伊古委任為特別軍事行動區域聯合部隊總指揮，取代綽號「末日將軍」的蘇羅維金。蘇羅維金去年十月初獲委任為行動總指揮，現被降職為副手，分析認為今次換帥，反映克里姆林宮不滿軍隊領導層對烏克蘭行動的缺失。

俄軍防線近月不斷後撤，不過僱傭兵組織「華格納」宣稱全面取得頓涅茨克城鎮索萊達爾控制權，並擊殺約500名烏軍。如果屬實，是俄軍近半年以來最大的戰果。