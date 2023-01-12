二價復必泰｜下周一起非港人打針須收費　私營醫療機構近2,000元一針接過百查詢

【有線新聞】下星期一起，非香港居民不能免費接種新冠疫苗，而私營醫療機構的疫苗陸續到貨，收到不少查詢和預約，有內地旅客說打一針近二千元有點貴，但相信保護力會較強。

私營醫療機構的復必泰二價疫苗陸續到貨，合資格的非香港居民可以自費預約接種。持雙程證的李小姐已在內地打兩針科興，來港打二價疫苗要1,800多元，她覺得值得。李小姐：「1月3號預約，然後今天是我的生日，所以我認為是在送給自己的健康大禮，我是最近特別想打，因為通關，我覺得我更應該及時打這個疫苗，保護自己的同時，也可以保護家人。」

機構負責人說至今接到過百宗查詢，尚至醫療醫務總監郭寶賢：「有些人我們知道可能要過關，可能要安排一起過來，有其他配額要安排，所以未能立刻預約，預約到的也有幾十位。藥物有些特性、要解凍，我們診所那些（雪櫃）二至八度只能夠放一個月，過了，便會過期，所以有這個限制，變了我們安排取藥要配合預約人數，不能夠一批取很大（數量）。」

機構要求打針的人簽署同意書，確認三個月內沒有感染及接種其他疫苗。醫療機構說已經接到內地團體來香港打針的查詢，有來自廣州、甚至東北，預計全面通關後打針人數會再增加。