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高鐵復運｜售票櫃位現人龍　排隊市民稱難買票　田北辰指列車每天六對太少

【有線新聞】高鐵香港段星期日復運，往來福田、深圳北、廣州南及廣州東。車票中午開售，大批市民親身購票，有人網上買票但失敗，寧願即場排隊。
西九站未重開外，外面已經迫滿等候買高鐵車票的人，一等就一、兩小時，到兩時才可以進入車站，入站後還要再排隊，售票櫃位大排長龍。因為網上售票先開始，親身買票的人更心急，可惜電子屏幕沒有車務訊息，都排到去櫃位才可問班次，很多人選擇用自助售票機。
首日來買票的人很多都計劃回鄉過年。市民：「（買車票時難操作嗎？）都有一點難，主要是操作時有些班次寫着還有車票，但之後顯示售罄。」
市民卓先生：「1月18號、4時許，東莞南站，新的車站。（今次回去做甚麼？）回家過年。」
北上門票每日只有5,000張，能否買到也要看運氣。市民葉先生：「我是買不到車票，我朋友買到，我們不同目的地，是同一天，但不同他去東莞，我去廣州，可能廣州搶手一點，買了他的就買不到我的。（接下來如何打算？）走陸路，福田口岸。」
市民張小姐：「過程其實很順暢，只不過沒車票，買不到票肯定覺得（名額）不夠，但應該真的有很多人想回內地。」
如果要去中長途目的地的市民，就要來綠色櫃位這裏再買一張內地高鐵車票，買到的車票同樣會儲存在旅遊證件內，回到內地只需憑同一張旅行證件就可轉乘下一班列車。
到場視察的立法會議員田北辰說每天往返廣州東的列車只得六對是太少。他稱：「一對列車大約坐600人，6對就是3,600人，現在一對車一天往廣州東，列車最多可載3,600人由西九開出。我不知道留了多少車票給我們賣，可能只得百多、二百張，如是是這樣就很快賣完。」
市民除了親身到西九站買高鐵車票，亦可以到內地12306網站購票或到指定旅行代理購買，原本的港鐵售票網將會停止運作。
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