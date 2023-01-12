男子涉自稱三合會成員恐嚇小巴司機被捕　警揭寓所藏170萬元可卡因再拘兩人

【有線新聞】一名男子日前在長沙灣恐嚇一名小巴司機被捕。

該名35歲男子上星期五在長沙灣廣場外馬路與一名小巴司機爭執，自稱三合會成員，警方調查後鎖定男子身分，發現他干犯多宗刑事案、正被通緝，星期三在他寓所外埋伏，在他身上搜出約100克可卡因，之後再在屋內檢獲1.6公斤可卡因，總值170萬元，並檢獲39萬現金及防毒面罩等。疑犯與另一名同行男子及屋內兩名女子被捕，涉嫌販毒及非法進出口戰略物品罪。