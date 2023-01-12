中環20分鐘内兩車禍　三人受傷送院

【有線新聞】中環20分鐘內發生兩宗車禍，三人受傷送院。

其中一宗在民光街，中環九號碼頭對開，下午4時20分左右，一輛電單車與私家車相撞，電單車司機被困車底，消防將他救出送院。

大約20分鐘後，夏慤道近紅棉路一架的士懷疑失控，撞向路中石壆及路牌翻側，司機及乘客受傷被困，由消防救出送院。