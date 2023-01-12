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中環20分鐘内兩車禍 三人受傷送院
i-Cable
2023年01月12日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】中環20分鐘內發生兩宗車禍，三人受傷送院。
其中一宗在民光街，中環九號碼頭對開，下午4時20分左右，一輛電單車與私家車相撞，電單車司機被困車底，消防將他救出送院。
大約20分鐘後，夏慤道近紅棉路一架的士懷疑失控，撞向路中石壆及路牌翻側，司機及乘客受傷被困，由消防救出送院。
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