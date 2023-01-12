i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
客戶服務
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
賀一誠料澳門新春出現大規模感染機會不大 惟不擔保會否出現第二波
i-Cable
2023年01月12日
港聞
新聞資訊
首頁新聞
【有線新聞】澳門行政長官賀一誠估計全澳感染人口約七成，預料農曆年再出現大規模新型肺炎感染機會不大，但不擔保將來會否有第二波疫情。
澳門行政長官賀一誠：「因為照我們現時評估，因為（距離）新年現在沒有多少天，大家確診，陽性的朋友等於打多一針，即他的抗體等於打多一針，它不會這麼快失效。會否有第二波（疫情），這個我們不擔保，所以我們會不斷根據現時居民打針情況，有很多都是打了第三針，第四針很多人也未打，希望大家這方面加強疫苗的注射。」
上一條影片
高鐵香港段星期日復運 有廣州市民購得車票感興奮
下一條影片
本港新增9,208宗確診 多74人離世
其他人也在看
一線搜查｜PCR自費核酸全港17個檢測點一覽 最平$120！最快6小時有結果 港人外遊必知
旅遊
生活
有線生活
2023年01月11日
一線搜查丨西裝男搭紅的上水去粉嶺 司機拒載：人哋排咗個幾兩個鐘 業界拆解司機有無犯法
生活
有線生活
2023年01月04日
一線搜查丨內地通關出入境5款管制藥不能帶 止痛藥、抗生素屬違法 一個情況可豁免
生活
有線生活
2023年01月06日
一線搜查｜復必泰二價疫苗懶人包 5類人建議接種 副作用＋預約方法＋接種地點一文看
健康
有線生活
2023年01月10日
觀塘小巴失事撞壆釀十傷 司機撞車後暈倒 乘客掌軚救車：他轉彎後沒減速
港聞
新聞資訊
2023年01月09日
一線搜查｜毅進生：英文作文全班都請槍 大學畢業生曾請槍5次：功課太深
生活
有線生活
2023年01月10日
其他人也在看
一線搜查｜PCR自費核酸全港17個檢測點一覽 最平$120！最快6小時有結果 港人外遊必知
旅遊
生活
有線生活
2023年01月11日
一線搜查丨西裝男搭紅的上水去粉嶺 司機拒載：人哋排咗個幾兩個鐘 業界拆解司機有無犯法
生活
有線生活
2023年01月04日
一線搜查丨內地通關出入境5款管制藥不能帶 止痛藥、抗生素屬違法 一個情況可豁免
生活
有線生活
2023年01月06日
一線搜查｜復必泰二價疫苗懶人包 5類人建議接種 副作用＋預約方法＋接種地點一文看
健康
有線生活
2023年01月10日
觀塘小巴失事撞壆釀十傷 司機撞車後暈倒 乘客掌軚救車：他轉彎後沒減速
港聞
新聞資訊
2023年01月09日
一線搜查｜毅進生：英文作文全班都請槍 大學畢業生曾請槍5次：功課太深
生活
有線生活
2023年01月10日