賀一誠料澳門新春出現大規模感染機會不大　惟不擔保會否出現第二波

【有線新聞】澳門行政長官賀一誠估計全澳感染人口約七成，預料農曆年再出現大規模新型肺炎感染機會不大，但不擔保將來會否有第二波疫情。

澳門行政長官賀一誠：「因為照我們現時評估，因為（距離）新年現在沒有多少天，大家確診，陽性的朋友等於打多一針，即他的抗體等於打多一針，它不會這麼快失效。會否有第二波（疫情），這個我們不擔保，所以我們會不斷根據現時居民打針情況，有很多都是打了第三針，第四針很多人也未打，希望大家這方面加強疫苗的注射。」