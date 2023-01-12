本港新增9,208宗確診　多74人離世

【有線新聞】本港新增個案繼續少於一萬宗，多74人離世。

單日新增9,208宗確診，292宗是輸入個案，其餘為本地感染。24間安老及殘疾院舍有26名院友及員工染疫，547間學校呈報868人確診。

兩人感染Omicron XBB變異病毒株，衞生署化驗7日的本地個案，BA.4或BA.5變異病毒株佔近一半。