財政預算案｜民建聯倡派至少5,000元消費券　另向過夜旅客派1,000元消費券

【有線新聞】財政預算案下月公布，民建聯建議派發至少5,000元電子消費券。

民建聯約見財政司司長陳茂波，就預算案提交多項建議，包括推出不少於5,000元的電子消費券、向100萬名過夜旅客派發每人1,000元消費券，及將子女免稅額提高至13.2萬元、豁免首置人士住宅物業花稅樓價上限800萬元等。