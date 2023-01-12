返回
按輸入鍵開始搜尋

旺角兩賊持刀闖樓上錶行打劫　掠逾120萬財物

【有線新聞】旺角一間錶行遇劫，搶去七隻約值122萬元手錶及20萬現金。
警員在錶行調查及蒐證，傍晚近六時，兩名持刀劫匪闖入彌敦道608號一個商場樓上錶行，搶去最少七隻名貴手錶、廿萬現金及職員的錢包和手機，一名職員被劫匪打傷手及額頭，送院治理，警員在附近兜截沒有發現。
上一條影片 財政預算案｜民建聯倡派至少5,000元消費券　另向過夜旅客派1,000元消費券
下一條影片 廣東省十四屆人大一次會議開幕　將深入推進大灣區發展
其他人也在看
一線搜查｜PCR自費核酸全港17個檢測點一覽　最平$120！最快6小時有結果　港人外遊必知
2023年01月11日
一線搜查丨西裝男搭紅的上水去粉嶺　司機拒載：人哋排咗個幾兩個鐘　業界拆解司機有無犯法
2023年01月04日
一線搜查丨內地通關出入境5款管制藥不能帶　止痛藥、抗生素屬違法　一個情況可豁免
2023年01月06日
一線搜查｜復必泰二價疫苗懶人包　5類人建議接種　副作用＋預約方法＋接種地點一文看
2023年01月10日
觀塘小巴失事撞壆釀十傷　司機撞車後暈倒　乘客掌軚救車：他轉彎後沒減速
2023年01月09日
一線搜查｜毅進生：英文作文全班都請槍　大學畢業生曾請槍5次：功課太深
2023年01月10日