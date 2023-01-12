旺角兩賊持刀闖樓上錶行打劫　掠逾120萬財物

【有線新聞】旺角一間錶行遇劫，搶去七隻約值122萬元手錶及20萬現金。

警員在錶行調查及蒐證，傍晚近六時，兩名持刀劫匪闖入彌敦道608號一個商場樓上錶行，搶去最少七隻名貴手錶、廿萬現金及職員的錢包和手機，一名職員被劫匪打傷手及額頭，送院治理，警員在附近兜截沒有發現。