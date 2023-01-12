港鐵列車甩門｜12組固定涉事金屬護欄組件　螺栓及螺母嚴重腐蝕欠保養

【有線新聞】港鐵油麻地站列車出軌甩門事故，調查報告出爐，由於固定金屬護欄的螺絲嚴重腐蝕，導致結構不穩，進入列車路徑範圍，列車撞到金屬護欄後出軌，港鐵已拆除或更換57個類似的護欄。

事發去年11月，油麻地站一架列車駛入月台時兩道車門脫落，列車服務一度受阻。

港鐵調查報告說，列車當時與距離月台約50米的固定金屬護欄碰撞導致出軌，金屬護欄約7米闊、2.4米高，重約1700公斤，12組固定護欄組件的螺絲嚴重腐蝕，不能固定在地上、導致結構不穩，當隧道壁上兩組螺栓斷掉後，金屬護欄傾斜，進入列車路徑的範圍。

檢查事故現場後發現隧道壁顯著滲水，水樣本含有大量氯化物及高導電率，加快鐵鏽腐蝕；最新一次年度目視檢查時，有人員已經發現隧道側牆滲水，引致混凝土剝落和鋼筋腐蝕，已跟進，但人員沒注意到滲水對護欄的影響。

調查委員會認為，港鐵資產管理系統的土木結構分類不夠精細、未有包含金屬護欄、沒有給予員工保養維修指引、定期評估護欄狀況及對列車的影響。港鐵已檢查重鐵網絡、高鐵及輕鐵57個類似的金屬護欄，部分有腐蝕情況已拆除，其餘採取加強措施或更換。

另外，當日車長疏散乘客時，車廂廣播建議在車尾下車，沒有清晰表達乘客要離開車廂到油麻地站月台的安排，有乘客打開車尾的緊急出口斜道沿路軌緊急疏散路徑步行至旺角站，調查指車上控制電綫在事故中受損，導致車長未能即時知悉，建議建立實時監察軌旁裝置，當發現有人進入列車路徑範圍時發出警報。