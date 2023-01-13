美國眾議院通過禁向中國出售戰略石油儲備

【有線新聞】美國眾議院通過禁止向中國出售戰略石油儲備。

眾議院以331票支持、97票反對，大比數通過議案。總統拜登去年宣布從戰略石油儲備中，釋放1億8千萬桶石油，遏抑油價上升。共和黨批評拜登是為了掩飾施政失敗，把戰略石油售予中國，對美國國家及能源安全構成重大威脅，議案目的是制止他繼續濫用。數據顯示美國油公司去年直至10月，出售近6700萬桶石油予中國，有90萬桶被指售予中石化的子公司聯合石化 。