高鐵復運｜首日售逾3千張北上車票　西九龍站實時顯示未來15天票量

【有線新聞】高鐵香港段車票復售第二日，港鐵在西九龍站增設熒幕顯示實時車票數量，熒幕顯示未來15日每日仍有北上車票可買。對於昨日突然重開車站，令市民要長時間等候買票，港鐵指已盡力安排。

車票復售第二日，西九龍站早上未夠7時開始售票，來買票的人不多。由於現時目的地只限短途，有人回到內地都要再轉車。張小姐：「回到深圳再算吧，現在網上預約的名額都搶不到，因為我們太遲搶二十日（年廿九）名額。」，蘇先生：「現在買票比以前複雜很多，因為要輸入很多資料，到了深圳北要買去其他地方的車票，因為短途去不了其他地方。」

港鐵因應多人查詢車票數量，在站內加設了熒幕展示售賣情況，見到高鐵復運首日仍有車票可前往廣州，未來兩周每日都仍有北上車票。工作人員在場協助，港鐵指相關資料已同步在香港高鐵的網站更新。

港鐵周四突然公布西九龍站即日重開，站外一度有幾百人排隊買票飛，最終開售時間比網上遲了兩小時，港鐵解釋一知道網站可以賣票賣飛，已盡力安排。

港鐵香港客運服務總監楊美珍：「我們在最後的細節敲定時，我們一知道中午12時網站可以開售，其實已立即準備，盡努力最快（重開），明白當中有時間差別，我們最終下午2時才可以開站。到了一開站（市民）聚在一起，同事要協助他們重新編排好狀況。起初時很多人，我們都知道大家等了很久的心情，的確起初人比較多，有幾百人。」

復運後市民如要在網上購票，只能用內地官方程式12306。有市民在註冊帳戶時指部分電郵供應商未能收到驗證信息，港鐵指留意到有關情況，會與內地當局反映，建議市民用香港電話號碼註冊，認證過程較快。