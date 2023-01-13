警中環截可疑私家車檢牛肉刀　兩南亞裔男子涉藏攻擊性武器被捕

【有線新聞】警方在中環拘捕兩名男子，涉嫌藏有攻擊性武器。

被捕兩名南亞裔男子在現場協助調查。凌晨2時許，警員在德己立街近士丹利街截停一輛可疑私家車，在車廂檢獲一把牛肉刀，車上兩人涉嫌藏有攻擊性武器被捕。