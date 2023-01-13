返回
按輸入鍵開始搜尋

警中環截可疑私家車檢牛肉刀　兩南亞裔男子涉藏攻擊性武器被捕

【有線新聞】警方在中環拘捕兩名男子，涉嫌藏有攻擊性武器。
被捕兩名南亞裔男子在現場協助調查。凌晨2時許，警員在德己立街近士丹利街截停一輛可疑私家車，在車廂檢獲一把牛肉刀，車上兩人涉嫌藏有攻擊性武器被捕。
上一條影片 高鐵復運｜首日售逾3千張北上車票　西九龍站實時顯示未來15天票量
下一條影片 甄子丹專訪｜華裔電影人荷里活受不公平待遇　形象刻板　數十年仍未破框架
其他人也在看
一線搜查｜PCR自費核酸全港17個檢測點一覽　最平$120！最快6小時有結果　港人外遊必知
2023年01月11日
一線搜查丨內地通關出入境5款管制藥不能帶　止痛藥、抗生素屬違法　一個情況可豁免
2023年01月06日
一線搜查｜毅進生：英文作文全班都請槍　大學畢業生曾請槍5次：功課太深
2023年01月10日
觀塘小巴失事撞壆釀十傷　司機撞車後暈倒　乘客掌軚救車：他轉彎後沒減速
2023年01月09日
通關｜李家超指年廿九最多人預約過關　卓永興統籌處理上水水貨客問題
2023年01月08日
一線搜查｜復必泰二價疫苗懶人包　5類人建議接種　副作用＋預約方法＋接種地點一文看
2023年01月10日