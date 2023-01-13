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英超 車路士作客1比2不敵富咸 祖奧菲歷斯地標戰領紅
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2023年01月13日
體育
新聞資訊
【有線新聞】英格蘭超級足球聯賽，車路士作客1比2不敵富咸，以借用性質加盟的葡萄牙前鋒祖奧菲歷斯首次披甲就在下半場領紅牌。
車路士主帥樸達對落敗感到失望，雖然表現復蘇，換邊後一度扳平，但祖奧菲歷斯58分鐘被逐，令球隊變得更困難，更被對方的卡路士雲尼斯奧斯入球，最終全失三分。
車路士各項賽事近10場只贏兩次，聯賽排第10，富咸升上第6。
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