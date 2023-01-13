新清水灣道農夫車失控闖行人路　女途人遭車輪壓倒送院

【有線新聞】一輛農夫車在新清水灣道失控衝上行人路撞倒女途人，她一度被車輪壓著。

57歲女傷者由消防救出後，送到伊利沙伯醫院治理。上午8時許，農夫車由60歲外籍男子駕駛，沿新清水灣道往坪石、駛至安秀道附近，懷疑失控衝上行人路，撞倒女事主。她被農夫車車輪壓著右腳，消防接報到場將其救出。