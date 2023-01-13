創科發展藍圖｜中大醫學院倡創新醫藥樞紐　落馬洲設庫儲存健康腸道細菌

【有線新聞】政府早前公布創科發展藍圖，中大醫學院提出將本港打造成為腸道微生態創新醫藥樞紐。

院長陳家亮說隨著每個人的年紀增長及生活趨向城市化，腸道原來的益菌會逐漸流失，惟本港缺乏具規模的生物樣本庫儲存腸道細菌，建議在落馬洲河套區建立儲存庫，儲存最健康的初生嬰兒糞便細菌，日後可將健康的腸道益菌應用於化療病人，減少出現併發症。陳家亮又建議聯同大灣區城市設立區域性藥物監管及認證中心，加快審批藥物研發。