安達臣道天橋超支近10億　土拓署：預留應急費

【有線新聞】立法會帳目委員會公開聆訊，討論安達臣道行人天橋系統工程未完成設計就招標，導致額外開支，土木工程拓署說有預留應急費，整個工程項目沒有超支。

審計報告早前指出土拓署興建秀茂坪安泰邨和安達邨的行人天橋時，要趕開工平整地台，未等交通配套研究完成就招標，最終行人天橋三條變四條，還要改設計，一共用了約30億元，較最初批出的合約多近10億元。

土拓署署長方學誠說整個項目連同地台平整工程花了約34億元，較立法會07年批出的35億元撥款少。他說當年申請撥款時未知工程合約價格，只是按過往經驗估算，亦預留大約20%應急費用。

選委會界別議員簡慧敏：「合約A（原定金額）是20.63億元，最終（開支）達28.443億元，差距是7.8億元，是37.9%，並不是署長解釋的應急費用，10%再加上10%，大約20%，當局如何定義超支？」方學誠：「如果在核准預算金額內完成的話，一般我們都不界定為超支情況。」