行刺日本前首相安倍晉三疑犯被起訴謀殺罪

【有線新聞】涉嫌行刺日本前首相安倍晉三的疑犯山上徹也，被起訴謀殺罪。

42歲的山上徹也，去年7月在奈良街頭向正在演講的安倍開槍後，當場被制服。之後轉送大阪拘留所，接受近半年的精神評估。檢方在評估完成後，認為山上可以上庭應訊，落案起訴他謀殺罪及違反槍管法。

山上曾供稱，因為母親向統一教會捐款導致破產，認為安倍跟組織有關而行兇。