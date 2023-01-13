高鐵復運｜田北辰：港鐵預留較多車票西九站發售　籲市民親身購買

【有線新聞】立法會議員田北辰表示，據了解港鐵預留較多車票在高鐵西九站發售，呼籲市民親身前往買車票。

田北辰：「預了絕大部分西九（發售），少部分網購，百分幾是多少無人提及，明白結果一定是『大細超』。（港鐵）原本出發點我認為可以理解，因為任何人都可以去西九買票，並非每個人都懂得網上買車票，要找人幫手、又要與內地人競爭，所以（車票配額）分較多給西九是正確。擔心5000個配額遠遠不足，可能提高到一至兩萬先足夠。」