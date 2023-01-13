美日領袖會面料商加強安保合作

【有線新聞】美國總統拜登將於本港時間凌晨，在白宮跟日本首相岸田文雄會面。白宮稱會商討加強安保合作，兩國防長會前簽署文件，加強軍事協作，又表明深切關注中國的脅迫行徑。

日本首相岸田文雄轉抵美國華盛頓，展開歐美之行最後一站訪問。他將與總統拜登會面，重點議題之一是安保合作。岸田會向拜登說明，日方上月通過的3份新版安保文件，包括《國家安全保障戰略》、為何寫入可「擁有反擊能力」及增加軍費的原因。

白宮表示，兩國防長外長在周三的2+2會談，同意加強同盟關係，包括擴大美日安保條約適用範圍至太空及加強軍演，是要表達明確訊息，日本會跟美國步伐一致，確保印太地區和平穩定。

美國國家安全委員會發言人柯比表示：「所有行動不單加強雙方聯合能力保衛日本，還使美日可合作為印太地區提供和平穩定，提升區內以至全球的威懾力。」

國防部長奧斯汀，在五角大樓接見日本防衛大臣濱田靖一，舉行雙邊防衛會談。奧斯丁表明支持日方新修訂安保文件，擁有反擊能力，應對周邊國家挑戰，亦堅定不移支持日本防衛，包括透過美軍常規及核能力，延伸威懾力。

兩人又表明深切關注中國，在台海及日本周邊水域的脅迫行為，重申美日同盟是印太地區和平穩定的基石。

兩人簽署加強協作的文件，包括研發提升防衛力的新興技術，如反高超音速武器，兩國亦將會簽署太空合作框架協議。