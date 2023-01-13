i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
客戶服務
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
西九未來數月辦多場大型活動 香港故宮下月金器館藏展接待外國客
i-Cable
2023年01月13日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】香港故宮文化博物館開館至今超過71萬人次參觀，西九未來數月有多個大型活動。
香港故宮自去年7月開幕，有2萬多個中小學生入場，下月將舉辦金器館藏展，會做好準備接待各國旅客；M+博物館截至上月接待超過240萬人次，日本藝術家草間彌生展覽展出兩個多月售出近7萬張門票；西九公園下個月中至3月初亦會在藝術公園設置藝術光影裝置，3月尾首次舉辦大型流行音樂節，邀請本地著名音樂人表演。
上一條影片
港產外科口罩含菌量超標33倍 海關籲馬上停用 涉事零售店經理被捕
下一條影片
南韓梨泰院人踩人事故多名官員移交至檢方
其他人也在看
一線搜查｜PCR自費核酸全港17個檢測點一覽 最平$120！最快6小時有結果 港人外遊必知
旅遊
生活
有線生活
2023年01月11日
一線搜查丨內地通關出入境5款管制藥不能帶 止痛藥、抗生素屬違法 一個情況可豁免
生活
有線生活
2023年01月06日
一線搜查｜毅進生：英文作文全班都請槍 大學畢業生曾請槍5次：功課太深
生活
有線生活
2023年01月10日
觀塘小巴失事撞壆釀十傷 司機撞車後暈倒 乘客掌軚救車：他轉彎後沒減速
港聞
新聞資訊
2023年01月09日
通關｜李家超指年廿九最多人預約過關 卓永興統籌處理上水水貨客問題
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年01月08日
一線搜查｜復必泰二價疫苗懶人包 5類人建議接種 副作用＋預約方法＋接種地點一文看
健康
有線生活
2023年01月10日
其他人也在看
一線搜查｜PCR自費核酸全港17個檢測點一覽 最平$120！最快6小時有結果 港人外遊必知
旅遊
生活
有線生活
2023年01月11日
一線搜查丨內地通關出入境5款管制藥不能帶 止痛藥、抗生素屬違法 一個情況可豁免
生活
有線生活
2023年01月06日
一線搜查｜毅進生：英文作文全班都請槍 大學畢業生曾請槍5次：功課太深
生活
有線生活
2023年01月10日
觀塘小巴失事撞壆釀十傷 司機撞車後暈倒 乘客掌軚救車：他轉彎後沒減速
港聞
新聞資訊
2023年01月09日
通關｜李家超指年廿九最多人預約過關 卓永興統籌處理上水水貨客問題
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年01月08日
一線搜查｜復必泰二價疫苗懶人包 5類人建議接種 副作用＋預約方法＋接種地點一文看
健康
有線生活
2023年01月10日