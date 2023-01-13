西九未來數月辦多場大型活動　香港故宮下月金器館藏展接待外國客

【有線新聞】香港故宮文化博物館開館至今超過71萬人次參觀，西九未來數月有多個大型活動。

香港故宮自去年7月開幕，有2萬多個中小學生入場，下月將舉辦金器館藏展，會做好準備接待各國旅客；M+博物館截至上月接待超過240萬人次，日本藝術家草間彌生展覽展出兩個多月售出近7萬張門票；西九公園下個月中至3月初亦會在藝術公園設置藝術光影裝置，3月尾首次舉辦大型流行音樂節，邀請本地著名音樂人表演。