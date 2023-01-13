i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
客戶服務
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
陳茂波明晚啟程往瑞士達沃斯 出席世界經濟論壇年會
i-Cable
2023年01月13日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】財政司司長陳茂波明晚前往瑞士達沃斯出席世界經濟論壇年會。
年會下周一至五舉行，陳茂波將在多場活動擔任演講嘉賓，跟與會的各地政商及金融界領袖會面，介紹香港復常的最新情況和發展機遇，宣傳香港的優勢和核心競爭力，推動雙邊貿易投資及交流。
香港代表團成員還包括機管局主席蘇澤光、港交所主席史美倫等。陳茂波下周六回港，期間由財政司副司長黃偉綸署任財政司司長。
上一條影片
南韓梨泰院人踩人事故多名官員移交至檢方
下一條影片
人大釋法｜梁振英：有關國家安全都非小事 不能用一般尺度衡量
其他人也在看
一線搜查｜PCR自費核酸全港17個檢測點一覽 最平$120！最快6小時有結果 港人外遊必知
旅遊
生活
有線生活
2023年01月11日
一線搜查丨內地通關出入境5款管制藥不能帶 止痛藥、抗生素屬違法 一個情況可豁免
生活
有線生活
2023年01月06日
一線搜查｜毅進生：英文作文全班都請槍 大學畢業生曾請槍5次：功課太深
生活
有線生活
2023年01月10日
觀塘小巴失事撞壆釀十傷 司機撞車後暈倒 乘客掌軚救車：他轉彎後沒減速
港聞
新聞資訊
2023年01月09日
通關｜李家超指年廿九最多人預約過關 卓永興統籌處理上水水貨客問題
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年01月08日
一線搜查｜復必泰二價疫苗懶人包 5類人建議接種 副作用＋預約方法＋接種地點一文看
健康
有線生活
2023年01月10日
其他人也在看
一線搜查｜PCR自費核酸全港17個檢測點一覽 最平$120！最快6小時有結果 港人外遊必知
旅遊
生活
有線生活
2023年01月11日
一線搜查丨內地通關出入境5款管制藥不能帶 止痛藥、抗生素屬違法 一個情況可豁免
生活
有線生活
2023年01月06日
一線搜查｜毅進生：英文作文全班都請槍 大學畢業生曾請槍5次：功課太深
生活
有線生活
2023年01月10日
觀塘小巴失事撞壆釀十傷 司機撞車後暈倒 乘客掌軚救車：他轉彎後沒減速
港聞
新聞資訊
2023年01月09日
通關｜李家超指年廿九最多人預約過關 卓永興統籌處理上水水貨客問題
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年01月08日
一線搜查｜復必泰二價疫苗懶人包 5類人建議接種 副作用＋預約方法＋接種地點一文看
健康
有線生活
2023年01月10日