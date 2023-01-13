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陳茂波明晚啟程往瑞士達沃斯　出席世界經濟論壇年會

【有線新聞】財政司司長陳茂波明晚前往瑞士達沃斯出席世界經濟論壇年會。
年會下周一至五舉行，陳茂波將在多場活動擔任演講嘉賓，跟與會的各地政商及金融界領袖會面，介紹香港復常的最新情況和發展機遇，宣傳香港的優勢和核心競爭力，推動雙邊貿易投資及交流。
香港代表團成員還包括機管局主席蘇澤光、港交所主席史美倫等。陳茂波下周六回港，期間由財政司副司長黃偉綸署任財政司司長。
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