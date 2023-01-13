修例風波｜929金鐘示威　9人暴動罪成判囚28至50個月

【有線新聞】2019年9月金鐘反修例示威，9人暴動罪罪成，被判入獄2年3個月至4年1個月。

案發在2019年9月29日，有示威者由銅鑼灣崇光百貨外遊行至政府總部，有人在金鐘道堵路及縱火，9名18至32歲的被告被控參與暴動，其中5人早前認罪。法官練錦鴻裁定另外4名被告都罪成，被判入獄28至50個月。