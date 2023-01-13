停發日韓赴華簽證是「對等措施」　外交部：維護中國公民正當權益

【有線新聞】針對部分國家加強對中國入境旅客檢疫安排，外交部官員出席國家聯防聯控記者會時，對有關做法感到遺憾。又強調一直與國際分享疫情數據，否認外界稱信息不透明。早前部分國家收緊對中國入境旅客防疫要求，中方隨後停止向日本及南韓公民發放短期赴華簽證。外交部指，有關做法是「對等措施」，是為了維護中國公民的正當權益。外交部領事司司長吳璽表示：「疫情發生以來，中方一直本著公開、透明、負責任的態度，同國際社會分享相關信息和數據。個別國家對我們的指責、妄加揣測，是完全沒有道理的，也是不科學的，沒有依據的。很遺憾，有少數國家罔顧科學和事實，單獨對中國採取了入境限制政策，對此我們當然是不能接受的。」

針對外界指控內地疫情信息不透明等，她強調中方一直與世衛和國際社會，分享國內近期新冠病毒的基因數據。

另外，國家疾控中心指，上月至今內地有一宗Omicron新變種病毒株XBB本地病例，而帶有該病毒株的輸入個案有33宗，預期會面臨較大的外部輸入風險，但強調感染XBB的症狀，與其他Omicron病毒株相似，致病力亦沒有明顯增強。

中國疾控中心病毒病所研究員陳操 ：「入境人員的監測，仍然是病毒變異監測的第一道關口。如發現毒株輸入，出現了時空和人群聚集性，將會及時發出預警。經過風險評估後，採取一定的防控措施。」

內地將在月底開始恢復大量國際航班，民航局有關官員沒有正面回應，會否更新現時的旅客入境要求，但強調會落實黨中央的決策部署和方針政策，一如既往堅定捍衛國家利益和民族尊嚴。