中大醫院關閉新冠門診站及隔離病房　仍接收確診者及公院轉介病人

【有線新聞】中大醫院關閉新冠門診站，取消隔離病房，但會繼續接收確診者。

中大醫院說，因求診人數陸續減少，新冠門診站會關閉，會為有需要病人提供遙距醫療服務。另外因應衞生署最新建議，確診者可在通風良好空間接受治療，不一定要用隔離病房，因此接收確診者的指定隔離病房將轉為一般病房，繼續接收由公立醫院轉介以及自費的確診者，在病房不同區域亦會接收公立醫院轉介的骨科及內科康復病人。