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財政預算案｜工聯會倡再派一萬元消費券
i-Cable
2023年01月13日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】工聯會建議政府在新一份財政預算案推出1萬元電子消費券。
工聯會與財政司司長陳茂波會面，表示過去兩次派電子消費券有成效，建議再向市民派發電子消費券，金額一萬元，又建議資助基層做核酸檢測入境內地。
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