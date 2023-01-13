財政預算案｜工聯會倡再派一萬元消費券

【有線新聞】工聯會建議政府在新一份財政預算案推出1萬元電子消費券。

工聯會與財政司司長陳茂波會面，表示過去兩次派電子消費券有成效，建議再向市民派發電子消費券，金額一萬元，又建議資助基層做核酸檢測入境內地。