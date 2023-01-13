港鐵將軍澳綫信號故障　行車時間一度延誤

【有線新聞】港鐵將軍澳綫信號故障，行車時間一度要多8至10分鐘。

將軍澳站月台迫滿候車乘客，顯示屏說服務受阻。港鐵說將軍澳站附近有信號故障，列車駛經坑口站至將軍澳站時要慢駛，將軍澳綫來往北角至寶琳站約6分鐘一班車，來往康城至將軍澳站約12分鐘一班。