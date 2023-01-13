立陶宛天然氣管道爆炸無證據顯示涉惡意破壞

【有線新聞】立陶宛有天然氣管道爆炸，無造成傷亡。

爆炸現場火光熊熊，火焰升至約50米，遠至17公里外亦可看到，消防大約4小時後將火救熄。事發當地周五下午約5時，涉事管道向立陶宛北部，以及鄰國拉脫維亞輸送天然氣。營運商指已立即切斷管道，預計幾天內恢復運作，受影響地區由另一條管道供應天然氣，專家正調查事故原因，目前未有證據顯示涉及惡意破壞。