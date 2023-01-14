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韓美舉行今年首次聯合軍演
i-Cable
2023年01月14日
兩岸國際
新聞資訊
【有線新聞】南韓與美國舉行今年首次聯合軍演。
兩國部隊周五於京畿道坡州市的訓練場，進行聯合野外機動訓練。韓軍「陸軍猛虎」示範旅，與駐韓美軍各派400名官兵參加，並出動裝甲車、無人機，以及反坦克導彈等武器。今次是「陸軍猛虎」示範旅去年6月成立以來，首次參加美韓軍演。韓軍這支部隊裝備先進，配備人工智能無人機等協同作戰。演習上周一開始舉行，一連兩星期至周日，重點是提高兩軍聯合作戰執行能力及共享戰術。
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