美日峰會聲明稱要加強應對中國等印太地區挑戰

【有線新聞】到訪美國的日本首相岸田文雄與總統拜登會面，雙方會後發表聯合聲明，稱要繼續加強實力，應對印太地區挑戰，包括中國違反國際秩序的行為。

日本首相岸田文雄歐美外訪最後一站來到美國華盛頓，與總統拜登於白宮舉行會談。

拜登指兩國關係緊密，強調會堅守美日同盟，支持日本防衛：「我想不到我們和日本還有更緊密的時間，我們正讓彼此的軍事同盟現代化，建基於日本防衛開支歷史性增長和新國家安全戰略。」

岸田則表示兩國正面臨近代史上最具挑戰性和複雜的安全環境，日方要從根本上加強防衛能力，確保地區和平與繁榮。

雙方會後發表聯合聲明，稱要繼續加強各自和集體力量，應對印太地區愈來愈多的挑戰，包括北韓挑釁及中國違反國際秩序的行為。

美國指根據《安保條約》第五條，將以全面力量，包括核技術，堅定支持日本防衛，並重申條款適用於日方稱為尖閣諸島的釣魚島。

聲明亦強調兩國在台灣問題上立場不變，重申維護台海和平穩定是國際社會安全繁榮不可或缺的要素。

雙方又同意合作加強在經濟領域上的共同優勢，包括確保半導體等關鍵技術供應鏈安全。

岸田之後到太空總署總部，見證兩國官員簽署加強美日太空合作協議。