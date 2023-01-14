醫管局11普通科門診下周一起恢復部分服務

【有線新聞】醫管局轄下11間普通科門診診所下周一起恢復部分服務，包括假日及夜間門診服務。

恢復服務的11間普通科門診診包括筲箕灣、西營盤及香港仔普通科門診診所的夜診服務、油麻地及觀塘順利普通科門診診所、荃灣戴麟趾夫人、屯門石湖墟普通科門診診所及元朗容鳳書健康中心等。至於七間確診個案指定診所及遙距診症服務就會維持，指定診所會預留超過一半診症名額予高風險患者，並設有關愛預約專線。