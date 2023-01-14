美國當局指復必泰二價疫苗或與長者中風有關

【有線新聞】美國衛生部門指復必泰二價疫苗，可能與長者中風有關。

疾控中心及食品藥物管理局指，研究數據顯示65歲或以上長者，接種二價疫苗後21天內，與接種後22天至44天相比，有較大機會出現缺血性中風；莫德納二價疫苗則未發現類似情況。

當局強調相關數據，不足以證明有實質臨床風險，暫時毋須更改接種建議。輝瑞和BioNTech表示已知悉報告，強調無證據顯示旗下新冠疫苗與中風有關。