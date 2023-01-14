i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
客戶服務
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
美國當局指復必泰二價疫苗或與長者中風有關
i-Cable
2023年01月14日
兩岸國際
新聞資訊
【有線新聞】美國衛生部門指復必泰二價疫苗，可能與長者中風有關。
疾控中心及食品藥物管理局指，研究數據顯示65歲或以上長者，接種二價疫苗後21天內，與接種後22天至44天相比，有較大機會出現缺血性中風；莫德納二價疫苗則未發現類似情況。
當局強調相關數據，不足以證明有實質臨床風險，暫時毋須更改接種建議。輝瑞和BioNTech表示已知悉報告，強調無證據顯示旗下新冠疫苗與中風有關。
上一條影片
孫玉菡專訪｜指經濟不明朗 最低工資加$2.5「難能可貴」 料惠及不足十萬人
下一條影片
鄭雁雄接替駱惠寧出任中聯辦主任
其他人也在看
一線搜查｜PCR自費核酸全港17個檢測點一覽 最平$120！最快6小時有結果 港人外遊必知
旅遊
生活
有線生活
2023年01月11日
一線搜查｜毅進生：英文作文全班都請槍 大學畢業生曾請槍5次：功課太深
生活
有線生活
2023年01月10日
觀塘小巴失事撞壆釀十傷 司機撞車後暈倒 乘客掌軚救車：他轉彎後沒減速
港聞
新聞資訊
2023年01月09日
通關｜李家超指年廿九最多人預約過關 卓永興統籌處理上水水貨客問題
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年01月08日
屯門兩男子跳輕鐵車頂拍片 港鐵已報警
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年01月10日
港產外科口罩含菌量超標33倍 海關籲馬上停用 涉事零售店經理被捕
即時新聞
2023年01月13日
其他人也在看
一線搜查｜PCR自費核酸全港17個檢測點一覽 最平$120！最快6小時有結果 港人外遊必知
旅遊
生活
有線生活
2023年01月11日
一線搜查｜毅進生：英文作文全班都請槍 大學畢業生曾請槍5次：功課太深
生活
有線生活
2023年01月10日
觀塘小巴失事撞壆釀十傷 司機撞車後暈倒 乘客掌軚救車：他轉彎後沒減速
港聞
新聞資訊
2023年01月09日
通關｜李家超指年廿九最多人預約過關 卓永興統籌處理上水水貨客問題
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年01月08日
屯門兩男子跳輕鐵車頂拍片 港鐵已報警
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年01月10日
港產外科口罩含菌量超標33倍 海關籲馬上停用 涉事零售店經理被捕
即時新聞
2023年01月13日