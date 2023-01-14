理大衝突｜前熱血公民鄭錦滿暴動罪成　四人妨礙司法公正罪成　柙至下月判刑

【有線新聞】2019年理大衝突，前熱血公民成員鄭錦滿暴動罪成，另外四人協助示威者爬渠逃出理大，意圖妨礙司法公正罪成。法官押後至2月11日聽取求情及判刑，五名被告須還柙。

19年11月理大爆發衝突，警方封鎖理大及附近一帶，八名被告包括鄭錦滿，協助營救理大內示威者，被控意圖妨礙司法公正，其中三人早前已認罪，不認罪的五個被告年齡28至33歲。

案情指葉嘉祺、何志豪在何文田一帶被捕後，警方鎖定有其他人在渠口等待示威者，包括馮思睿及林泳汶，在案發當日駕駛到暢通道渠口附近，對話提及「即係唔可以上我哋車」，法官指，如果兩人不是打算接應由理大逃出的示威者，難以理解有如此對話。

另一被告陳啟賢嘗試以繩索救出坑渠內示威者，其中一人為鄭錦滿，他其後被加控暴動罪，法官指除非逼不得已，沒人會冒着危險進入坑渠，鄭錦滿當時身上有臭味、鞋子濕透，肯定他參與暴動被困、由理大爬至該渠口，裁定暴動罪成；但沒證據顯示他幫助其他人離開渠口，裁定意圖妨礙司法公正不成立；餘四人就罪成。

鄭錦滿及四名罪成的被告要即時還押，法官將案件押後至下月11日聽取求情及判刑。