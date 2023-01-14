港澳一號跨境直通巴　周一起復運所有班次

【有線新聞】港澳一號跨境直通巴，星期一恢復所有班次運作。

港澳一號指，所有跨境巴士完成復運手續及驗車。每日早上8時起，提供十對往來九龍佐敦站至澳門市區及氹仔的跨境巴士服務；網上售票平台及車站辦事處已公開售票。公司指，能夠短時間恢復全面運作，有賴三地政府特事特辦、迅速安排。